موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر 3 مارس 2023 وزارة المالية رام الله، مع مطلع شهر ابريل 2023، يبدأ الموظفون العموميون التابعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بالسؤال عن موعد ونسبة صرف راتب السلطة الفلسطينية عن شهر مارس 2023، خاصة مع مرور 11 يوماً على شهر رمضان المبارك، لأنهم يسعون للتجهيز للعيد وصلة الأرحام وغيره من المصاريف ومستلزمات البيوت، لأنهم يعتمدون على رواتبهم لتسيير أمور حياتهم فهو مصدر ثابت لهم.

موعد رواتب السلطة الفلسطينية شهر 3 2023

موعد رواتب السلطة الفلسطينية شهر 3 2023، راتب السلطة الفلسطينية ينقذ أكثر من 120 ألف موظف في قطاع غزة ومثلهم تقريباً في الضفة الغربية من العوز، لذلك يهتمون في البحث عن موعد ونسبة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية كل شهر بشهره، خاصة وأن هناك عدم استقرار على موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات صرف راتب شهر 3مارس 2023.

موعد ونسبة رواتب السلطة شهر 3 وزارة المالية

موعد ونسبة رواتب السلطة شهر 3 وزارة المالية، منذ 2017 ويستلم موظفي السلطة في قطاع غزة راتب نسبته 70%، على خلاف موظفي السلطة في رام الله الذين يستلمون راتباً كاملا 100%، نظراً ووفقاً لمسؤولي السلطة بأنهم لا يزالون على رأس عملهم، على خلاف موظفي السلطة الذين باتوا بلا عمل منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، إذ إن الموظفين احتجوا في بداية الأمر، لكنهم أدركوا أنه لا مفر من ذلك وباتوا ينتظرون مطلع كل شهر موعد ونسبة صرف راتب السلطة الفلسطينية.

متى صرف رواتب السلطة شهر 3 مارس 2023

متى صرف رواتب السلطة شهر 3 مارس 2023، منذ أشهر عدة وتصرف وزارة المالية رواتب بنسبة 80% وبحد أدنى 2000 شيكل، ونسبة 5%- 6% من المتأخرات، وتصرف في العادة في الأسبوع الأول من كل شهر، لكن مع قدوم شهر رمضان المبارك يأمل الموظفون أن تُصرف الرواتب في القريب العاجل حتى يتمكنوا من الإيفاء بالتزامات الحياة والمنزل لأسرهم، لكن حتى اللحظة لا موعد محدد لصرف رواتب موظفي السلطة لشهر 3 2023.