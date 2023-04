بالفيديو والصور أعاصير الولايات المتحدة تخطف أرواح 21 شخصاً

أودت سلسلة أعاصير قوية ضربت مساحات واسعة من الجنوب والغرب الأوسط بالولايات المتحدة بحياة 21 شخصاً

أتت سلسلة الأعاصير القاسية بعد أسبوع واحد فقط من إعصار نادر وطويل الأمد خلف 25 قتيلاً في غرب ميسيسيبي وشخص واحد في ألاباما.

في ولاية تينيسي، توفي سبعة أشخاص في مقاطعة ماكنيري، بالقرب من حدود ميسيسيبي، بعد الطقس القاسي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وفي كوفينغتون بولاية تينيسي، قالت إدارة الشرطة المحلية إن المدينة "كانت لا يمكن السير فيها" في أعقاب الإعصار.

وأضافت الشرطة أن المنازل دمرت وسقطت خطوط الكهرباء وانتشرت فرق البحث والانقاذ.

في أركنساس، اجتاحت أعاصير متعددة الولاية، جنبًا إلى جنب مع العواصف الرعدية الشديدة والبرد الذي هطل حجم كرة الجولف.

أعلنت الحاكمة سارة هوكابي ساندرز حالة الطوارئ وقام بتنشيط 100 من أفراد الحرس الوطني للولاية استجابة للطقس القاتل.

ولقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في مدينة وين في شرق أركنساس، بحسب ما قاله إيلي لونغ الطبيب الشرعي في مقاطعة كروس.

وقال مسؤولون محليون في ليتل روك، قتل شخص واحد على الأقل وتم نقل 24 إلى المستشفى.

ولحقت أضرار جسيمة بالمنازل والمجمعات السكنية وواجهات المحلات، وفقا لقسم شرطة ليتل روك.

وكتب عمدة المدينة، فرانك سكوت جونيو، على تويتر صباح السبت: "مع بزوغ الفجر نبدأ عملية طويلة للتعافي وإعادة البناء".

كما تسببت سلسلة من العواصف التي تضمنت إعصارا في دمار إلينوي. في بلفيدير، وهي مدينة شمال غرب شيكاغو، توفي شخص وأصيب 28 بعد انهيار سقف مسرح أبولو.

كان هناك حوالي 260 شخصًا في المكان لحضور حفل موسيقى الهيفي ميتال.

في مقاطعة كروفورد، إلينوي، بالقرب من حدود إنديانا، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون، حسبما قال رئيس مجلس المحافظة بيل بيرك.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في مقاطعة سوليفان بولاية إنديانا بعد اجتياح إعصار.

Crestview Elementary heavily damaged by the tornado that came through Covington, TN last night. Thoughts and Prayers go out to the anyone who was affected by yesterday's severe weather. Tune in to @ABC24Memphis for more updates. #covington #tornadodamage #tornado #tiptoncounty pic.twitter.com/kkH8z6ZxED — Caleb Hilliard (@CalebHilliardTV) April 1, 2023

🚨🚨🚨 LOCAL MEDIA in Arkansas is reporting 600+ casualties from this tornado.



The storm is moving east from Little Rock.



IF YOU’RE IN THE PATH, SEEK SHELTER NOW pic.twitter.com/gNKBUlASgw — Nick Sortor (@nicksortor) March 31, 2023