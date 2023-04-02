سرايا القدس تعلن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية بجنين

أعلنت سرايا القدس- مجموعات قباطية، فجر الأحد، عن تصديها لاقتحام قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدة قباطية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت سرايا القدس، في بلاغ عسكري، تمكن مجاهديها من أمطار قوات الاحتلال بزخات من الرصاص في شارع المناشير بحارة كميل بالبلدة.

وقالت السرايا: "نؤكد اننا على العهد باقون مع الشهداء ولن نسمح للاحتلال أن يستبيح بلدتنا الحبيبة دون رادع، وجهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات".

واقتحم عدد من الجيبات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال بلدة قباطية بعد منتصف ليلة الأحد، قبل أن يتشبك المقاومون معها عند مرورها بشوارع البلدة.