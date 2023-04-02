بالفيديو جنين: اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة قباطية

اندلعت، فجر الأحد، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بين بلدة قباطية ومسلية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات مسلحة اندلعت عقب اقتحام الجيش لهذه البلدة، حيث أطلق المقاومون النار وعبوات محلية الصنع اتجاه القوات.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عددًا من الجيبات عسكرية اقتحمت البلدة بشكل مفاجئ، بعد انطلقت من احدى الحواجز المحاذية للمدينة.

وفي سياق متصل، استهدف مقاومون بالرصاص حاجز "بيت فوريك" في نابلس بوابل من الرصاص.

يُشار إلى ان مدينة جنين ومخيمها تشهدان عمليات اقتحامات متكررة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتصدى المقاومون لها، وسط اندلاع اشتباكات.