أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 2 أبريل 2023- هبوط متواصل للذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الأحد 2 أبريل / نيسان 2023، تفاعلا كلاسيكيا مع التراجع العالمي للمعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1977.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة أمس في أعقاب البيانات التي أظهرت ارتفاعا متواضعا في إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة في فبراير شباط الماضي.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء؟

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 237.77 ريال (63.37 دولار)، نزولا من 239.18 ريال ( 63.71 دولار ) أمس بحسب منصة "gold-price-today".

وسعر الذهب في السعودية يعتمد في المحال والمتاجر على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر وكذلك العلامة التجارية.

كما تراجع سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم إلى 208.06 ريال (55.45 دولار)، من 209.29 ريال ( 55.75 دولار ) أمس السبت.

وطال الهبوط أيضا سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 178.33 ريال (47.53 دولار) من 179,39 ريال ( 47.79 دولار) أمس .

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وسجل متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية إلى 256.16 ريال سعودي لعيار 22 وفقا لمنصة "saudi-gold-price-today".

أمريكا وانهيار سيليكون فالي بنك.. نار تحت رماد

بينما بلغ سعر عيار سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 246,60 ريال، و 240.03 ريال لعيار 18

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

وفيما يخص أسعار الذهب المستعمل في السعودية، فقد استقر متوسط سعر بيع الذهب القديم في السعودية عند 203 ريال للغرام عيار 21، وبلغ 213.94 ريال للغرام من عيار 22 وفق "saudi- gold- price".

وبلغ متوسط سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية 174.13 ريالا للغرام عيار 18.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تحظى سبيكة الذهب التي يبلغ وزنها 1 كيلوغرام في السعودية باهتمام بالغ، ويبلغ متوسط سعرها نحو 237,772 ريال.

وتختلف أسعار سبائك الذهب في السعودية وفقا لحجمها فهناك سبائك ذهب وزنها 100 غرام وأخرى 50 غراما كذلك 40 غراما حتى 5 جرامات وتكون من العيار 24 قيراط.

الاستثمار في الذهب

سيظل الذهب وفق خبراء الاستثمار هو الملاذ الآمن للمستثمرين على مر الزمان، خاصة في الظروف التي يغلب عليها ضباب السياسة والتوترات العالمية سواء الحروب العسكرية أو المناوشات الاقتصادية الدولية كذلك السياسات النقدية للاقتصادات الكبرى وعلى رأسها أمريكا.

ويرى خبراء بنك يو بي إس أن الذهب من المرجح أن تصل أسعاره إلى 2100 دولار، بفعل التوترات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت مذكرة بحثية صادرة عن البنك أن المعدن النفيس حقق مكاسب قوية الأيام الماضية على خلفية انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي والتي امتدت إلى بنك سيغنتشر، وكريدي سويس السويسري الذى تم الاستحواذ عليه من قبل يو بي إس بتدخل من السلطات السويسرية لإنقاذ البنك .

وأضاف خبراء البنك أن تجنب تكرار الأزمة المالية العالمية قد يستغرق بعض الوقت لاستعادة ثقة المستثمرين مرة آخرى، مشيرين إلى أن ذلك يدفع المستثمرين للاستثمار في المعدن النفيس الذهب .

وتابع الخبراء أن الصناديق المتداولة في بورصة الذهب ستسجل صافي تدفقات في مارس للمرة الأولى منذ عام تقريبا.

وفي وقت سابق، رجّح الاستراتيجيون لدى TD Securities في هذا الشأن، بأن تحسن شهية المخاطرة للمستثمرين تجاه الذهب، مع أزمة البنوك التي بدأت مع انهيار سيليكون فالي بنك والتي انتقلت الآن إلى المؤسسات المصرفية الأوروبية، بما يوفر زخما صعوديا قويا لتداولات الذهب.