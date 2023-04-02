بالفيديو الأهلي المصري يتأهل لربع نهائي أفريقيا من بوابة الهلال السوداني

تأهل الأهلي المصري، مساء اليوم السبت1/4/2023م، إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه على الهلال السوداني (3-0)، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بالبطولة.

وتقدم محمود عبد المنعم "كهربا" للأهلي في الدقيقة (25) وسجل البديل حسين الشحات ثنائية في الدقيقتين (65 و81) ليمنح الفوز والتأهل للفريق الأحمر الذي رد اعتباره بعد الخسارة (0-1) أمام الهلال في السودان.

وبهذا الفوز يرفع الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر رصيده إلى 10 نقاط مقتنصا الوصافة على حساب الهلال بأفضلية المواجهات المباشرة، بينما تصدر صن داونز الجنوب أفريقي المجموعة ب14 نقطة.

وفيما أهداف مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا: