"حماس"تنعى الشهيد برادعية وتبارك عمليته البطولية وتدعو لتصعيد المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم السبت1/4/2023م، إلى جماهر شعبنا الفلسطيني المرابط: الشهيد البطل: محمد رائد نايف برادعية (23 عامًا)، من بلدة صوريف، وهو أحد منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقد استشهد إثر تنفيذه عملية دهس ضد جنود الاحتلال الصهيوني في بيت أمّر شمال الخليل مساء اليوم السبت، الأول من أبريل 2023.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" نبارك عملية الشهيد البطل برادعية، ونعزّي ذويه ومحبيه، ونؤكد أن شبابنا الثائر سيواصل دفاعه عن شعبنا ومقدساتنا، فالمسجد الأقصى دونه الأرواح والمهج، ولن تهدأ ثورة شعبنا إلاّ بالنصر والتحرير".

وأضافت:" نحيي مقاومي وأبطال ضفّتنا الباسلة والقدس الأبية، ونحيي جموع المعتكفين والمرابطين في الأقصى، وندعو منتسبي الأجهزة الأمنية إلى الانضمام إلى ركب الثورة بتصعيد العمليات البطولية ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

واستشهد محمد رائد نايف برادعية "24 عاما"، مساء اليوم السبت، برصاص الاحتلال في الخليل بالضفة المحتلة، عقب تنفيذه عملية دهس قرب بيت أمر شمال المدينة، أسفرت عن أصيب 3 مستوطنين، ذكرت وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، أن حالة اثنين من المصابين خطيرة فيما وصفت الحالة الثالثة بالمتوسطة.

يشار إلى أن مصادرصحفية فلسطينية، قد أكدت أن منفذ عملية الدهس قرب بيت أمر هو الضابط بالأمن الوطني محمد رائد برادعية.