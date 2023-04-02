القيادي رضوان: دماء الشهيد برادعية ستكون وقوداً لتصعيد المقاومة بالضفة

أكد إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت 1/4/2023، أن دماء الشهيد البطل محمد برادعية لن تذهب هدرًا وستكون وقوداً لتصعيد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وارتقى الشاب برادعية مساءً بعد أن نفذ عملية دهس بطولية قرب الخليل، أدت لإصابة 3 جنود صهاينة بجراح بينها خطيرة ومتوسطة.

وبارك رضوان، عملية بيت أمر قضاء الخليل النوعية التي نفذها الشهيد البطل ابن الأجهزة الأمنية محمد برادعية والتي جاءت ردًا على جريمة إعدام شهيد الاعتكاف والنخوة محمد العصيبي ودفاعًا عن القدس والأقصى.

ودعا رضوان، شعبنا إلى شد الرحال وتكثيف الاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى إفشالا للمخططات الصهيونية.