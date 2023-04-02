بالفيديو برشلونة يخطو بثبات نحو اللقب بفوز كبير على "إلتشي"

في مباراة اثبت برشلونة المضي قدما في الطريق نحو تحقيق اللقب، حقق مساء اليوم السبت1/4/2023م، فوزاً عريضا على المضيف إلتشي على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، ضمن منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني "الليجا".

وجاءت أهداف برشلونة عن طريق النجم البولندي ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقائق 20 و66، والاسباني أنسو فاتي 56، وفيران توريس 70.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 13 نقطة في المركز الأخير.

وفيما يلي أهداف مباراة برشلونة و إلتشي في الدوري الاسباني اليوم: