الجهاد الإسلامي تنعى منفذ عملية الخليل الشهيد برادعية

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت1/4/2023م، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل: محمد رائد برادعية (23 عاماً)، منفذ عملية الدهس البطولية قرب بيت أمر شمال الخليل.

وأكدت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه العملية جاءت رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا على امتداد أرضنا المحتلة، والتي كان آخرها جريمة إعدام الشاب محمد العصيبي والانتهاكات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

كما أكدت أن هذه العملية المباركة تبعث برسالة التحدي والاقتدار، وأن مقاومتنا حاضرة وستبقى بالمرصاد للرد على جرائم الاحتلال واقتحامات قطعان المستوطنين للمقدسات، وإن شعبنا المتمسك بقضيته على موعد مع النصر الحتمي.

واستشهد محمد رائد نايف برادعية "٢٣ عاما"، مساء اليوم السبت، برصاص الاحتلال في الخليل بالضفة المحتلة، عقب تنفيذه عملية دهس قرب بيت أمر شمال المدينة، أسفرت عن أصيب 3 مستوطنين، ذكرت وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، أن حالة اثنين من المصابين خطيرة فيما وصفت الحالة الثالثة بالمتوسطة.

يشار إلى أن مصادرصحفية فلسطينية، قد أكدت أن منفذ عملية الدهس قرب بيت أمر هو الضابط بالأمن الوطني محمد رائد برادعية (24 عاماً).