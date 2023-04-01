بالفيديو والصور بايرن ميونخ يحقق فوزا عريضا على بوروسيا دورتموند

حقق بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت1/4/2023م، فوزاً كبيراً على غريمه في الدوري الألماني بوروسيا دورتموند، بنتيجة (4-2) على ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة 26 من عمر الدوري.

وجاءت رباعية الفريق البافاري عن طريق جريجور كوبيل (هدف عكسي) وتوماس مولر "ثنائية" وكينجسلي كومان، في الدقائق 13 و18 و23 و50، فيما أحرز إيمري تشان "ركلة جزاء" ودونيل مالين هدفي دورتموند (ق72 و90).



وبهذا الانتصار يتصدر بايرن البوندسليجا بنقطة 55، فيما تراجع دورتموند للمرتبة الثانية عند 53 نقطة

يشار إلى أن لقاء (بوروسيا دورتموند) هو الأول لتوماس توخيل، المدير الفني الجديد لبايرن، بعد أن تولى المسؤولية خلفًا لجوليان ناجلسمان.

وفيما يلي مقطع فيديو لأهداف مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني:









