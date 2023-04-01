هل للشاي والقهوة مخاطر على الصائمين في رمضان 2023؟

حذرت الأكاديمية التركية بينار سوكولماز كايا، من أن المشروبات مثل الشاي والقهوة، والأطعمة الدهنية والمالحة والسكرية بشكل مفرط تزيد العطش في رمضان.

وفي حديث للأناضول، قدمت الأستاذة سوكولماز كايا رئيسة قسم التغذية والحمية بكلية العلوم الصحية بجامعة "أوندوكوز مايس" في ولاية صامسون، شمالي تركيا، بعض التوصيات للصائمين.

وأكدت أنه يجب الحفاظ على توازن الماء والسوائل في الجسم خلال شهر رمضان، لافتة أن البعض يخلط بين الحاجة إلى الماء والحاجة إلى السوائل.

وقالت: "استهلاك السوائل لا يعني شرب الماء، فمن المفيد عدم استهلاك أكثر من فنجان واحد من القهوة في اليوم، وعدم تجاوز 3-4 فناجين من القهوة سريعة الذوبان".

وأردفت: "نظرًا لأنها تسبب طرح السوائل من الجسم، تزداد الحاجة اليومية إلى الماء وسيشعر الشخص بمزيد من العطش والتعب والإرهاق أثناء النهار".

كما حذرت من تناول الأطعمة شديدة الملوحة والدسمة بشكل مفرط، وأكدت أنه يجب تناول أطعمة خفيفة في السحور مثل البيض والجبن والطماطم والبيض بالطماطم.

وأشارت إلى أن الأطعمة المالحة والسكرية بشكل مفرط تزيد الحاجة إلى الماء.

وأوضحت أن الجسم سيحتاج المزيد من الماء للحفاظ على التوازن بين الخلايا، وأن الماء الذي نشربه في السحور قد يكون غير كافٍ خلال النهار.

كما أوصت الخبيرة التركية بعدم الإفراط في تناول الشاي نظرا لأنه ذو خاصية مدرة للبول.

وقالت : "عندما نستهلك الكثير من الشاي في السحور، قد يصاب جسمنا بالجفاف أثناء النهار".

وأشارت إلى أنه يتعين الانتباه إلى أن الشاي مدر للبول ويتسبب بطرح الماء من الجسم وبالتالي الشعور بالعطش أكثر.

وأفادت أنه يمكن احتساء الشاي أثناء تبادل أطراف الحديث مع العائلة بعد الإفطار شريطة عدم الإفراط.