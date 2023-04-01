أهم فوائد الفتوش الصحية في رمضان- طريقة صنع الفتوش اللذيذة

ما هي فوائد الفتوش الصحية في رمضان- طريقة صنع الفتوش اللذيذة، هو ما يجري البحث عنه خلال شهر رمضان حيث يعتبر الفتوش من الأطعمة التي يحرص الصائمون على صنعها على مائدة الطعام، كما يعتبر الفتوش من المقبلات التقليدية والمشهورة في رمضان ولا يستغنى عنها لما لها فوائد متعددة.

يحتاج جسم الصائم إلى الكثير من التغذية المنتظمة والمفيد للحفاظ على قدرة متينة لإكمال ساعات الصوم الطويل، دون الشعور بالجوع والتعب والعطش.

ما هي فوائد الفتوش الصحية في رمضان؟

من فوائد البندورة والخيار، أنهما يحتويان على نسبة عالية من الألياف وفيتامين سي الذي تحتاجه البشرة، وتحتوي البندورة على مواد عديدة مضادة للأكسدة.

يحتوي طبق الفتوش على الفجل والذي له فوائد متعددة فهو يحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية والمواد العضوية مثل الحديد، والمغنيزيوم، والفسفور وغيرها من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أنه يساهم في حرق الدهون وخسارة الوزن.

أما بالنسبة للبصل له فوائد كثيرة فهو يساعد على تنقية الدم ومنع ظهور البثور على الوجه، بالإضافة إلى أنه يحمي القلب ويمنع من انسداد الشرايين، ويخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وأيضاً يعتبر طارداً للنفخة والغازات.

السماق يحتوي على عدد من العناصر التي تساعد على معالجة الكثير من مشكلات المعدة والهضم ، ويساعد على فتح الشهية ومسكّن للألم.

من فوائد عصير الليمون يفتح الشهية ويحتوي على الفيتامين سي، ويساعد على تنظيم عملية الهضم لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ويعالج عسر الهضم، أيضاً الإمساك والإسهال، ويعتبر مضاد للميكروبات والالتهابات المسببة لمشاكل في الجهاز الهضمي، ويساعد على تقوية المناعة و يساهم في حرق الدهون ويعالج نزلات البرد.

ما هي فوائد الفتوش الصحية في رمضان؟

طريقة عمل الفتوش

مقادير الفتوش

رغيف من الخبز العربي.

نصف كيلوغرام من البندورة.

نصف كيلوغرام من الخيار.

ثلاثة فصوص من الثوم تكون مهروسة

4 أعواد من البصل الأخضر.

بصلة حجم متوسط

عصير ليمون "حسب الرغبة"

ملعقة حجم صغير من الملح.

نصف ملعقة حجم كبير من النعناع الجاف.

3 ملاعق حجم كبير من الخل.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف ضمّة من أوراق النعناع.

نصف ضمة من أوراق البقدونس.

نصف ضمة من أوراق البقلة.

حبة من الفلفل الأخضر الحلو.

نصف ملعقة كبيرة من السماق.

زيتون أسود "حسب الرغبة"

طريقة تحضير الفتوش

أولاً يجب غسل الخضروات جيداً ونقعها بالماء والخل والملح.

ثم قومي بتقشير الخيار والطماطم والفلفل والبصل، ثمّ تُقطّع بشكل رفيع.

ثم قسمي النعنع والبقلة بشكل رفيع.

ثم نظفي البقدونس وقطعيه جيداً ثمّ يغسل.

ثم يضافُ مع النعناع والبقلة بعد تقطيعهما، ويُصفّى في مصفاة للتخلّص من ماء الغسل.

ثم تُحضّر الصلصة؛ حيث يُقلّب الثوم مع الملح، والزيت، والخل، والنعناع الجاف، والليمون، والسماق.

ثم يُحمّص الخبز في الفرن، ثمّ يُقطّع إلى قطعٍ صغيرة ثمّ يحمص، حسب الرغبة.

ثم تقلب الخضار مع بعضها البعض في وعاء عميق، ثمّ تُضاف إليها نصف كمية الخبز.

ثم تتبل الخضار والخبز بخليط الصلصة وتُقلّب بخفة.

يُقدّم الفتوش مُزيّناً بحبّات الزيتون وباقي كميّة الخبز المحمّص، وصحتين وعافية.