الأسير ربيع ربيع من بيت لحم يدخل عامه الـ(20) في سجون الاحتلال

يدخل اليوم السبت 1/4/2023م، الأسير ربيع إبراهيم دار ربيع (42 عامًا) من بيت لحم عامه الـ(20) على التوالي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك منذ اعتقاله في الأول من نيسان عام 2004

وبحسب نادي الأسير، فإن الأسير دار ربيع، تعرض للمطاردة من قبل الاحتلال لمدة 3 سنوات، ولاحقًا واجه تحقيقًا قاسيًا وتعذيب، استمر لمدة 3 شهور، وحكم عليه الاحتلال لاحقًا بالسّجن المؤبد مدى الحياة.

‏كما وحرم من زيارة والديه لسنوات، يقبع اليوم في سجن (ريمون)، وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.

يشار إلى أن الأسير ربيع ربيع ولد في عام 1981 في مدينة بيت لحم، وكان طالباً في جامعة القدس المفتوحة إضافة إلى عمله كعسكري قبل اعتقاله عام 2004، حكم عليه بالسجن المؤبد، للأسير ربيع 6 أشقاء.



