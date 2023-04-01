الشعبيّة: عمليّةُ الخليل البطوليّة انتصارٌ لدماء محمد العصيبي

عبّرت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين عن فخرها الشديد بعمليّة الخليل البطوليّة، اليوم السبت 1/4/2023، التي أدّت إلى 3 إصابات، من جنود الاحتلال؛ مؤكّدةً أنّ هذه العمليّة انتصارٌ لدماء شهداء شعبنا، خاصّةً الشهيد محمد العصيبي الذي أعدمته شرطة الاحتلال، أمس، بدمٍ باردٍ بالقرب من باب السلسلة عند المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الجبهةُ في بيان صحفي:"إنّ هذه العمليّة البطوليّة تثبتُ من جديدٍ أنه مهما تصاعدت جرائم الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين ضد شعبنا، فإنّها لن تمرَّ دون عقاب، وستجد لها رادعًا وردًّا فلسطينيًّا."

وأكّدت الجبهةُ أنّ هذه العمليّة النوعية وجّهت رسائلَ قويّةً لجيش الاحتلال بأنّ كلّ إجراءاته وجرائمه وقتله المستمرّ وحصاره وإغلاقه لمدينة الخليل فاشلةٌ، ولن تنجح في كسر إرادة الصمود والعزيمة والمقاومة لدى أهلنا في مدينة الخليل وسائر مواقع الأرض المحتلّة.