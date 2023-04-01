دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023- يبحث الناس عن أدعية شهر رمضان اليومية، حيث أن شهر رمضان من أفضل أشهر السنة عند المسلمين، وفي هذا الشهر الفضيل شهر أداء فريضة الصيام تفتح السماء أبوابها ويكثر الاستغفار والدعاء وقراءة القرآن لتنزل الرحمة على المسلمين من رب العالمين، لذا هناك أدعية يومية في رمضان يحرص عليها كل مسلم في هذا الشهر الفضيل والعظيم على ترددها ليحظى ببركة وخير ورحمة الله ومغفرته، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية "دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023"

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وَ كَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ، وَ حَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَ النِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

دعاء شهر رمضان 2023

اللهم يا رب اجعلنا من عبادك في رمضان، ولا تجعلنا من عباد رمضان، اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام يا الله .

يا ربّ يا رب يا رب افتح لنا أبواب الخير في هذا الشهر و اغفر لنا ما فات و اجبُر خواطرنا فيما هُو آت.

‏اللهُّم يا رب إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا يا ربنا من الخاسرين في رمضان ، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ورحمتهم وأعتقت رقابهم من النار.

اللهم الرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يُريح القلوب اللهم إني نويت أن أصُوم َرمضان كاملاً لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا ، اللهم تقبله منى واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولاً .

دعاء شهر رمضان مستجاب 2023

اللهم يا رب اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعًا على خير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الراحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبل منا دعوتنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم.

اللهُّم بُشرى تُشبه الغيث، وفرحة تمحو كُل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دُعاء، إنّك على كل شيء قدير .

اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا، وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة.

اللهمَّ يا رب إنِّي أعوذُ بك من الهدْمِ، وأعوذُ بك من التَّردِّي، وأعوذُ بك من الغرَقِ والحرْقِ والهرَمِ، وأعوذُ بك أن يتخبَّطني الشَّيطانُ عندَ الموت، وأعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِكَ مدبرًا، وأعوذُ بك أن أموتَ لديغًا

اللهم يا رب إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس واجعل لنا من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ومن كل دعاء قبول واستجابـة وأخرجنا من رمضان ونحن في احسن حال يارب .

دعاء ليلة رمضان من القرآن الكريم

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. [المؤمنون: 97، 98].

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا [نوح: 28].

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، [التحريم: 11].

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، [المؤمنون: 109].

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. [الأحقاف: 15].

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، [الإسراء: 80].

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. [طه: 25، 26].

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. [غافر: 8، 9].