كم عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها خلال ساعة من الضحك؟

أكد غيورغي كوستيوك، كبير الأطباء النفسيين في موسكو، اليوم السبت1/4/2023م، أن ساعة من الضحك قد تساعد في حرق نحو 350 سعرة حرارية، حيث ينشط الضحك نحو 80 عضلة.

وقال كوستيوك :"عند الضحك، يتم تنشيط نحو 80 عضلة. وساعة متواصلة من الضحك تحرق حوالي 350 سعرة حرارية".

وأضاف:" الإنسان عندما يضحك يتغير تنفسه، ويزيد تدفق الأكسجين في المخ والأعضاء والأنسجة، وتعمل الرئتان بشكل أفضل، كما توصلت الدراسات الطبية الدولية إلى أن الأشخاص المتفائلين أقل عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية، حيث يهتم هؤلاء الأشخاص أكثر بصحتهم، وتكون حياتهم أكثر نشاطًا ويتخلون عن العادات السيئة، مما يجعلهم أكثر مقاومة للأمراض المختلفة.

وتابع كوستيوك: "عندما تشاهد المرضى وهم يتعافون من الإصابات والعمليات الجراحية، لاحظت شخصيًا أن شفاء الإيجابيين والمتفائلين كان أسرع بكثير، وأنهم يتحملون الألم بسهولة أكبر من المتشائمين".

ولفت إلى أنه يتم إفراز هرمون الفرح السيروتونين في جسد المتفائلين، وهو مسكن طبيعي للآلام، أولئك الذين هم في حالة مزاجية متشائمة يسيطر عليهم هرمون الإجهاد الكورتيزول، والذي قد يزيد الألم ويصبح محفزًا لتطور الأمراض.