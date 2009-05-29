قوات الاحتلال تقتحم عدة تجمعات سكانية في محافظة جنين فجر اليوم

فلسطين اليوم-جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدة تجمعات سكانية في محافظة جنين شمال شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمعات: قباطية وصانور ومسلية وسيريس جنوب مدينة جنين.

وأفادت المصادر بأن جيش الاحتلال تعمدت وبشكل عدواني إثارة حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين خاصة الأطفال، في بلدتي قباطية وصانور، حيث أطلق الأعيرة النارية وقنابل الصوت وشن حملة تمشيط وتفتيش واسعة النطاق، ونصب الكمائن في الأزقة والشوارع دون إن يبلغ عن اعتقالات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كثفت في الأيام الماضية من نشر دورياتها، ونصب الكمائن وإقامة الحواجز العسكرية، وصعدت من سياسة الاقتحامات والمداهمات للمنازل في مدينة جنين وقراها، واعتقلت عددا من المواطنين.