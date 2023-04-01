14 مسكنًا هدمها الاحتلال بالتجمعات البدوية الشهر الماضي

أكدت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 14 مسكنًا، وأخطرت بهدم ووقف البناء في 10 منشآت مختلفة بينها مدرسة في التجمعات البدوية المنتشرة بمحافظات الضفة الغربية الشهر الماضي.

وحذر المشرف العام لمنظمة "البيدر" في تعقيبه لـ"القدس" دوت كوم، على التقرير الشهري للمنظمة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق التجمعات البدوية، من ترحيل قسري لتلك التجمعات البدوية، خاص في ظل الاستهداف لتلك التجمعات مع تصاعد عمليات الهدم واعتداءات المستوطنين، مطالبًا بالحماية الدولية للتجمعات البدوية.

ووفق التقرير الصادر عن "البيدر"، فقد هدمت قوات الاحتلال الشهر الماضي، في التجمعات البدوية المنتشرة في "القدس، والخليل، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا والأغوار، وطوباس والأغوار، ورام الله والبيرة"، 14 مسكنًا، وصادرت ثلاث غرف زراعية، كما أخطرت بهدم ووقف البناء بمنشآت مختلفة بينها قرار الهدم الصادر بحق مدرسة تحدي 5 الأساسية في منطقة جب الذيب في بيت تعمر شرق بيت لحم.

من جانب آخر، أكدت "البيدر" أن المستوطنين نفذوا الشهر الماضي، بحق التجمعات البدوية 28 اعتداء نتج عنها إصابة 3 مواطنين، وتسييج أراضٍ رعوية، وإقامة بؤرة استيطانية،وسرقة 30 رأس أغنام.

وأشارت البيدر إلى أن جيش الاحتلال نفذ 4 اعتداءات واقتحامات بالتجمعات البدوية، حيث جرى خلالها اعتقال 3 مواطنين.