مقتل شاب بجريمة اطلاق نار في بلدة جلجولية

قُتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة جلجولية، اليوم السبت.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدم عمليات الإنعاش للمصاب.

وقال المضمد صلاح خطيب إنه "مع وصولنا إلى المكان كان المصاب فاقدا للوعي على الشارع وعانى جروحا حرجة في جسده، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش ونقلناه بواسطة سيارة الإسعاف المكثف".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.