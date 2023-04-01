ما قيمة الزكاة في رمضان 2023 في فلسطين - مقدار الزكاة الجديد ، وبأكثر من ثلاثة آلاف عملية بحث تم أجراؤها في الأيام الأخيرة على جوجل الشهير التي يطلب فيها هؤلاء التعرف على قيمة الزكاة للعام الجاري وفي هذا الاطار قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي توضخ لكم التفاصيل الكاملة بشأن هذا الموضوع ونطلب من حضراتكم في الاستمرار بالقراءة حتى السطور الاخير وهو على النحو التالي:

كم مقدار الزكاة في فلسطين برمضان 2023

وفي هذه الفقرة ، نتعرف سويا على إجابة التساؤل التي يتمحور حول كم تبلغ مقدار وقيمة الزكان في رمضان 2023 برمضان حيث ، أعلن مفتي القدس والديار المقدسة أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام هي 10 شواكل عن كل شخص، مع الإشارة إلى أن قيمة زكاة الفطر بلغت العام الماضي 9 شواكل .

شروط اخراج الزكاة

قيمة الزكاة في فلسطين 2023

ولقد وضعنا لكم في هذه السطور الشروط العامة لإخراج الزكاة مع قانون تنظيم الزكاة الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني، ۱ - مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة تجب الزكاة على :

أ- في البند الاول ، كل فلسطيني مسلم يملك داخل فلسطين أو خارجها مالاً تجب فيه الزكاة.

ب- في البند الثاني كل مسلم غير فلسطيني يعمل في فلسطين أو يقيم فيها ويملك مالاً في فلسطين تجب فيه الزكاة.

۲ - في البند الثالث يعتبر مال الشركاء مالاً واحداً لغرض تكملة النصاب.

ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتحدث بها حول كم مقدار الزكاة في فلسطين برمضان 2023 ،والأن نتعرف سويا على الشروط التالية:

أ- امتلاك النصاب الشرعي ملكاً تاماً ولو تغيرت صفة المال خلال الحول.

ب- أن يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول.. ج أن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي

د- ألا يكون المال مستغرقاً بدين يفقده النصاب، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة.

4- تلزم جميع الشركات والمصارف والمؤسسات والأشخاص الاعتباريين ومن في حكمهم بدفع الزكاة جبراً لهيئة الزكاة طبقاً للنظام الذي يصدره مجلس الأمناء، ويكون دفع الزكاة للهيئة من الأشخاص الطبيعيين والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية جوازياً (طوعاً).

في ختام هذه المقالة التي شرحنا فيها بشكل كامل حول ما قيمة الزكاة في فلسطين برمضان 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .