الراصد الجوي: حالة من عدم الاستقرار على درجات الحرارة الأيام القادمة

يشهد طقس فلسطين حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام المقبلة، حيث ترتفع و تنخفض درجات الحرارة يوم غدٍ الأحد و الأيام القادمة.

وأفاد الراصد الجوي ليث العلامي، بأن طقس فلسطين يشهد بقايا الكتلة الباردة اليوم السبت، مشيرًا إلى أن طقس ربيعي سيكون غداً الأحد.

وبحسب الراصد العلامي، فتسود أجواء شبه صيفية الإثنين والثلاثاء، أما الأربعاء والخميس فمن المرجح عودة الانخفاض على درجات الحرارة.

من جهتها أوضحت الأرصاد الجوية الفلسطينية تفاصيل حالة الجو للأيام القادمة، حيث يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق يوم غدٍ الأحد، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بقليل ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الإثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و يكون الجو الثلاثاء صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .