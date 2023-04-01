تجمع قبائل البادية في غزة: محمد العصيبي استشهد دفاعاً عن المقدسات والحرمات

نعى تجمع قبائل البادية في قطاع غزة الشهيد محمد العصيبي من بلدة حورة في النقب المحتل الذي ارتقى شهيداً فجر اليوم في رحاب المسجد الأقصى برصاص الاحتلال الصهيوني.

وأكد التجمع في بيان صحفي صباح اليوم أن جريمة قتل الشاب العصيبي تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال، الذي غاظه مشاهد المصلين واحتضان شعبنا في الضفة والداخل للمسجد الأقصى أمس، وأراد أن ينغص عليهم صلاتهم واعتكافهم

وأشار البيان إلى أن الشهيد العصيبي ارتقى خلال دفاعه عن احدى حرائرنا خلال اعتداء شرطة الاحتلال عليها، بوازع نخوته وغيرته وهو فخر لكل شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وما جرى بحقه جريمة بكل معنى الكلمة.

وطالبت القبائل في بيانها بضرورة التكاتف والتحرك العاجل لكبح جماح الاحتلال ووضع حد لجرائمه بحق أهلنا في الداخل المحتل وفي كل مكان.