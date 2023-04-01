لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تنعى شهيد الأقصى الطبيب محمد العصيبي

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية شهيد الأقصى، الطبيب محمد العصيبي، مؤكدة بأن الأقصى ليس مكاناً لقطعان المستوطنين وقرابينهم.

و قالت لجنة المتابعة في بيان تلقت "وكالة فلسطين اليوم" نسخة منه إن ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها من عدوانٍ مستمر، وإرهاب متصاعد، واستهداف متواصل، واستعدادات صهيونية للقيام بموجات جديدة من الإرهاب والإعدامات والاقتحامات كان آخرها ارتقاء الشهيد البطل ابن النقب الصامد محمد العصيبي، في عملية إعدام واضحة، يستوجب منا جميعاً في كل مكان التصدي لهذا العدوان، وتوسيع رقعة المواجهة مع هذا الكيان الإرهابي الاستيطاني على كامل تراب الوطن.

ودعت إلى توسيع حالة الاشتباك مع الاحتلال في كل بقعة من بقاع الوطن، وتوسيع حالة الاشتباك والمقاومة الشعبية ولتكن ليلة الثلاثاء القادم 4 أبريل ليلة غضب للقدس.

كما دعت للاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك وفي كل حي وشارع وساحة من ساحات القدس للتصدي لكل أشكال وأدوات الإرهاب الصهيوني، ولتصبح كل باحة من باحات الأقصى وبوابة من بوابته العصية على الإرهاب موقعاً لمواجهة المستوطنين .

و طالبت اللجنة في بيانها قوى شعبنا السياسية والمجتمعية والفعاليات الشعبية في كل فلسطين إلى إعلان حالة التعبئة الوطنية في معركة الدفاع عن القدس والأقصى عبر فعاليات وطنية في القرى والمخيمات والمدن في الضفة والداخل المحتل وقطاع غزة.

كما دعت أهلنا في القدس لإعلان حالة التعبئة وليكن يوم الأربعاء يوماً للعصيان الشعبي تخرج فيه الجماهير للساحات العامة رفضاً لعدوان وإرهاب الاقتحامات.

كما أكدت على دعوة أهلنا في الداخل المحتل للوصول للقدس وأحيائها وللمسجد الأقصى المبارك ولتكن ليلة الثلاثاء ليلة الزحف للقدس المحتلة.

ووجهت لجنة المتابعة التحية لصمود أهلنا في النقب ونشد علي أياديهم في تحديهم المستمر للاحتلال الغاشم.

كما دعت أهلنا في مخيمات الشتات لمسيرات الغضب نصرةً ودعماً لأهلنا في القدس في مواجهة الإرهاب الصهيوني المتصاعد.

ودعت الشباب الثائر في قطاع غزة لتخصيص ليلة الأربعاء للإرباك الليلي ومشاغلة الاحتلال عبر فعل شعبي واسع نصرةً للقدس وأهلها في مواجهة ومقاومة الإرهاب الكهنوتي الإجرامي .