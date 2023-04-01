اعتقالات تستهدف المقدسيين قبيل عيد الفصح

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت 1/4/2023 ، حملة اعتقالات في صفوف المقدسيين وخاصة الشبان الذين يواظبون على الرباط في الأقصى، وذلك قبيل "عيد الفصح" اليهودي، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين بدون أي أحداث استثنائية.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود الشاويش، وأحمد أبو غزالة، من حي باب حطة بعد اقتحام منزليهما، والشاب محمد البكري من حي الواد.

وداهمت منزل الشاب روحي الغاضي من حارة السعدية بالبلدة القديمة، وسلمت عائلته بلاغًا للاستدعاء.واعتقل الشاب محمد أبو كف في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.