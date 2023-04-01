أبو بكر: الأسير  وليد دقة يصارع الموت وإهمال الاحتلال مُتعمد

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، اللواء قدري أبو بكر، اليوم السبت، "إدارة سجون" الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى ‏المرضى داخل المعتقلات، لا سيما في ظل تعرض حياتهم للخطر، بسبب الإهمال الصحي المتعمد ضدهم.‏

وقال أبو بكر :"الأسير وليد دقة، والذي يقبع في السجون "الإسرائيلية" منذ 38 عاما، يواجه أزمة صحية خطيرة، يحتاج إلى عملية عاجلة لزراعة النخاع الشوكي".

وأكد أن الأسير دقة الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، نُقل إلى المستشفى في حالة يرثى لها، وبانخفاض شديد في ضغط الدم الذي وصل إلى مستوى 7، إضافة إلى وجود مياه على الرئة، وصعوبة التنفس، هذا بجانب الأمراض الأساسية التي يعاني منها، ويحتاج إلى إجراء عملية عاجلة، وعناية صحية خاصة لا توفرها إدارة السجون الإسرائيلية".

وأضاف أبو بكر :"إن الاعتقالات الإسرائيلية واقتحام المخيمات والمدن، والانتهاكات بحق الفلسطينيين هي مستمرة ومتصاعدة، ولن تتوقف طالما هناك احتلالا قائما للأرض، إذ سيستمر شلال الدم وأعداد الجرحى والأسرى".