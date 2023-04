بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول الآن بث مباشر، بعد التوقف الدولي عادت دوريات كرة القدم الأوروبية من جديد، إذ يلتقي اليوم عدداً من الفرق القوية على مستوى قارة أوروبا، فاليوم هو يوم المنافسات بين العديد من أبطال الدوريات الخمس الكبرى، وفي هذه المقالة سننشر عن مباراة قمة القمم بين مانشستر سيتي وليفربول، والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم السبت الموافق 1 ابريل 2023، على ملعب استاد الاتحاد معقل السيتي ضمن الجولة الـ 29 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز 2022- 2023، إذ تنقل المباراة قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية، بينما يعلق على المباراة الشهير عصام الشوالي، إذ ستكون المنافسة شرسة جداً لعدة أسباب سنذكرها في الفقرات التالية.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول الآن بث مباشر، إذ يعد اليوم يوما خطيراً في الدوري الإنجليزي الممتاز إذ يحتاج فيه نادي مانشستر سيتي إلى تجاوز ليفربول، حتى يستمر في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستمر التنافس مفتوحاً، بينما يسعى ليفربول إلى تكرار الفوز على السيتي كما فعل في مباراة الذهاب، حتى يضمن مقعداُ لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر.

