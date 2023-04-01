بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول الآن بث مباشر، بعد التوقف الدولي عادت دوريات كرة القدم الأوروبية من جديد، إذ يلتقي اليوم عدداً من الفرق القوية على مستوى قارة أوروبا، فاليوم هو يوم المنافسات بين العديد من أبطال الدوريات الخمس الكبرى، وفي هذه المقالة سننشر عن مباراة قمة القمم بين مانشستر سيتي وليفربول، والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم السبت الموافق 1 ابريل 2023، على ملعب استاد الاتحاد معقل السيتي ضمن الجولة الـ 29 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز 2022- 2023، إذ تنقل المباراة قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية، بينما يعلق على المباراة الشهير عصام الشوالي، إذ ستكون المنافسة شرسة جداً لعدة أسباب سنذكرها في الفقرات التالية.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول الآن بث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول الآن بث مباشر، إذ يعد اليوم يوما خطيراً في الدوري الإنجليزي الممتاز إذ يحتاج فيه نادي مانشستر سيتي إلى تجاوز ليفربول، حتى يستمر في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستمر التنافس مفتوحاً، بينما يسعى ليفربول إلى تكرار الفوز على السيتي كما فعل في مباراة الذهاب، حتى يضمن مقعداُ لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي، يحتل نادي ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يحتل نظيره مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 61 نقطة، إذ يحرص السيتي على الفوز وحصد النقاط الثلاث للاستمرار في سباق المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي مع فريق أرسنال، لذلك سيتابع عشاق كرة القدم مباراة من النوع الثقيل بين ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر.

Six years ago today, a 3-1 win in the Merseyside derby ✨ pic.twitter.com/IOLB3IL2LZ — Liverpool FC (@LFC) April 1, 2023

Matchday in Manchester 🛣



A big week starts this afternoon 👊#WalkOn | #MCILIV pic.twitter.com/YIbfsN6c00 — Liverpool FC (@LFC) April 1, 2023

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر الآن يلا شوت

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر الآن يلا شوت، من المتوقع أن يعاني فريق مانشستر يونايد اليوم أمام غريمه ليفربول في المباراة التي ستنطلق بعد سويعات قليلة، بسبب غياب النجم الهداف هالاند للإصابة، ومن المنتظر أن يلعب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بخطة تعتمد على وجود مهاجم يتمكن من هز شباك ليفربول حتى يستطيع الاستمرار في ملاحقة ارسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.