عائلة الشهيد العصيبي تطالب الاحتلال بالكشف عن تسجيلات الكاميرات لدحض ادعاءاتها

طالبت عائلة الشهيد محمد العصيبي الذي ارتقى في القدس، الليلة الماضية، شرطة الاحتلال بالكشف عن تسجيلات الكاميرات لدحض إدعاءاتها بشأن نيته تنفيذ عملية.

وقال موقع والا العبري: "إن عائلة محمد العصيبي (26 عاما) الذي استشهد برصاص عناصر شرطة الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس، تطالب الشرطة بالكشف عن تسجيلات الكاميرات لتوضيح الإدعاءات بأن ابنها سحب سلاح جندي ونفذ إطلاق نار".

ونقل الموقع العبري عن عائلة الشهيد قولها: "إن محمد قُتل بدم بارد دون أن يشكل أي خطر".

وكانت أفادت مصادر مقدسية، مساء أمس الجمعة، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشاب محمد العصيبي من سكان بلدة حورة بالنقب، بالقرب من باب السلسلة في المسجد الأقصى المبارك، مما أدى إلى استشهاده على الفور.