الجهاد الإسلامي: جريمة إعدام الطبيب محمد العصيبي قبالة باب السلسة بالأقصى تصعيد عدواني خطير

أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت 1/4/2023 أن جريمة إعدام الطبيب الشاب محمد العصيبي قبالة باب السلسة في المسجد الأقصى المبارك ، تصعيد عدواني خطير يهدف إلى إرهاب المعتكفين والمصلين.

وقالت الحركة خلال بيان لها: إن الجريمة جاءت للتعبير عن أحقاد وعنصرية جنود الاحتلال الإرهابيين الذين أغاظهم مشهد زحوف المصلين بمئات الآلاف الذين امتلأت بهم ساحات الأقصى في صلاة الجمعة .

وحملت الحركة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدةً أن دماء الشهيد لن تضيع هدراً بإذن الله .

ودعت الحركة جماهير شعبنا في بلدة حورة بالنقب المحتل وسائر مدننا الفلسطينية في الأرض المحتلة عام 48 ، لإعلان الغضب وإدانة هذه الجريمة التي استهدفت الطبيب الشاب محمد عندما حاول حماية فتاة فلسطينية أثناء اعتداء جنود الاحتلال عليها.

وجددت الحركة تأكيدها على مواصلة الفعل المقاوم ، ومضي جهاد شعبنا.

فيما يلي البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

🔻 تصريح صحفي

حول إعدام جنود الاحتلال للطبيب الشاب محمد العصيبي على باب السلسة بالمسجد الأقصى

▪️ جريمة إعدام الطبيب الشاب محمد العصيبي قبالة باب السلسة في المسجد الأقصى المبارك ، هي تصعيد عدواني خطير يهدف إلى إرهاب المعتكفين والمصلين.

▪️ لقد جاءت هذه الجريمة كتعبير عن أحقاد وعنصرية جنود الاحتلال الارهابيين الذين أغاظهم مشهد زحوف المصلين بمئات الالاف الذين امتلأت بهم ساحات الأقصى في صلاة الجمعة .

▪️ نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ونؤكد أن دماء الشهيد لن تضيع هدراً بإذن الله ، وندعو جماهير شعبنا في بلدة حورة بالنقب المحتل وسائر مدننا الفلسطينية في الأرض المحتلة عام 48 ، لاعلان الغضب وإدانة هذه الجريمة التي استهدفت الطبيب الشاب محمد عندما حاول حماية فتاة فلسطينية أثناء اعتداء جنود الاحتلال عليها.

▪️ سيتواصل فعلنا المقاوم ، وجهاد شعبنا ماضٍ بإذن الله تعالى .

"وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون"

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 10 رمضان 1444هـ، 1 إبريل 2023م