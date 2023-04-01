الجهاد الإسلامي: جريمة إعدام الطبيب محمد العصيبي قبالة باب السلسة بالأقصى تصعيد عدواني خطير

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:05 ص
01 ابريل 2023
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أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت 1/4/2023 أن جريمة إعدام الطبيب الشاب محمد العصيبي قبالة باب السلسة في المسجد الأقصى المبارك ، تصعيد عدواني خطير يهدف إلى إرهاب المعتكفين والمصلين.

وقالت الحركة خلال بيان لها: إن الجريمة جاءت للتعبير عن أحقاد وعنصرية جنود الاحتلال الإرهابيين الذين أغاظهم مشهد زحوف المصلين بمئات الآلاف الذين امتلأت بهم ساحات الأقصى في صلاة الجمعة .

وحملت الحركة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدةً أن دماء الشهيد لن تضيع هدراً بإذن الله .

ودعت الحركة جماهير شعبنا في بلدة حورة بالنقب المحتل وسائر مدننا الفلسطينية في الأرض المحتلة عام 48 ، لإعلان الغضب وإدانة هذه الجريمة التي استهدفت الطبيب الشاب محمد عندما حاول حماية فتاة فلسطينية أثناء اعتداء جنود الاحتلال عليها.

وجددت الحركة تأكيدها على مواصلة الفعل المقاوم ، ومضي جهاد شعبنا.

فيما يلي البيان كاملاً : 

بسم الله الرحمن الرحيم

🔻 تصريح صحفي

حول إعدام جنود الاحتلال للطبيب الشاب محمد العصيبي على باب السلسة بالمسجد الأقصى

جريمة إعدام الطبيب الشاب محمد العصيبي قبالة باب السلسة في المسجد الأقصى المبارك ، هي تصعيد عدواني خطير يهدف إلى إرهاب المعتكفين والمصلين.

لقد جاءت هذه الجريمة كتعبير عن أحقاد وعنصرية جنود الاحتلال الارهابيين الذين أغاظهم مشهد زحوف المصلين بمئات الالاف الذين امتلأت بهم ساحات الأقصى في صلاة الجمعة .

نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ونؤكد أن دماء الشهيد لن تضيع هدراً بإذن الله ، وندعو جماهير شعبنا في بلدة حورة بالنقب المحتل وسائر مدننا الفلسطينية في الأرض المحتلة عام 48 ، لاعلان الغضب وإدانة هذه الجريمة التي استهدفت الطبيب الشاب محمد عندما حاول حماية فتاة فلسطينية أثناء اعتداء جنود الاحتلال عليها.

سيتواصل فعلنا المقاوم ، وجهاد شعبنا ماضٍ بإذن الله تعالى .

"وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون"

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 10 رمضان 1444هـ، 1 إبريل 2023م

 

 

 

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