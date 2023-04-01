لجنة دعم الصحفيين:"85" انتهاكاً بحق الصحفيين بالأراضي الفلسطينية خلال مارس2023

رصدت لجنة دعم الصحفيين، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر مارس/ آذار 2023، نحو(85) انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين منها (53) انتهاكاً اسرائيلياً، و( 25 ) انتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية، عدا عن تسجيل أكثر من (7 ) انتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

انتهاكات إسرائيلية

وتمثلت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مارس/آذار، في إصابة واعتداء لقوات الاحتلال على أكثر من (11 ) من الصحفيين بمشاركة المستوطنين ومهاجمتهم والضرب بالعصي والركل والدفع على الأرض، ومحاولة دهس بعضهم، خلال تغطيتهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين.

وفي جانب الاعتقالات، اعتقلت واحتجزت واستدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد(13 ) صحفياً للتحقيق معهم وإجبارهم على عدم التغطية وممارسة مهامهم الصحفية.

إلى ذلك، مددت وأجلت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية اعتقال وتجديد حكم لعدد( 5 ) من الصحفيين وهم تمديد اعتقال الصحفي عامر أبو عرفة قبل أن تفرج عنه لاحقاً، والحكم بالسجن الفعلي لمدة 11 شهراً للصحفي سامر أبو عيشة من القدس، وتأجيل محاكمة الصحافية لمى أبو غوشة وتمديد الحبس المنزلي لها مرتين، وتمديد الاعتقال الإداري للصحفي عمر أبو الرب للمرة الرابعة على التوالي منذ اعتقاله.

وبشأن منع الاحتلال الصحفيين من التغطية وتأدية مهامهم، سجل التقرير(2 ) حالة منع من تغطية الصحفيين لانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة واطلاق الرصاص ومهاجمة الاحتلال ومستوطنيه الصحفيين تخللها الضرب والدهس.

وسجل التقرير تسجيل حالة (2) إغلاق لمكتب إذاعة صوت فلسطين في القدس المحتلة، ومنع ممثليها من إقامة أية فعالية لها، وحظر بثها في مدينة القدس المحتلة، وداخل أراضي 48، لفترة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بحجة التحريض.

محاربة المحتوى الفلسطيني

وفي إطار الحملة الشرسة والممنهجة التي تشنها مواقع التواصل الاجتماعي خاصة التي تمتلكها شركة "ميتا" لـ محاربة المحتوى الفلسطيني بضغوط من الاحتلال الإسرائيلي، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال تقرير شهر مارس2023 أكثر من (7 ) حالات توزعت ب حذف انستجرام (1)، وحذف فيس بوك وحجب صفحات صحفيين عدد(4) من بينهم " صفحة "وكالة وطن" وحجب محتواها عن حوالي 3.6 مليون متابع، وحذف أيضا حسابات محرري الصفحة.

كذلك حذف إدارة "يوتيوب" (1) لقناة "دراما القدس اليوم" نهائياً بزعم عرضها مسلسل ميلاد الفجر2 "انتفاضة" ينتهك معايير النازية والعنصرية.

كما تم تسجيل عدد(1) إيقاف شبكة فرانس ٢٤ الفرنسية الصحافية ليلى عودة عن العمل بسبب دعمها لفلسطين.

انتهاكات داخلية فلسطينية

وعلى صعيد، الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين،(25) حالة خلال شهر مارس/آذار2023 من الانتهاكات، تمثل في( 24 )انتهاكات في الضفة المحتلة توزعت في تسجيل(3) حالات اعتقال للصحفيين معاذ وشحة-افراج عنه، وهاج بن مفلح- افرج عنه، ونور خلاف، واستدعاء عدد(3)، وكذلك تمديد اعتقال عدد(3).

وبشأن الاعتداء والاصابة سجل التقرير(4 ) حالات اعتداء، و كذلك(7) حالات منع من التغطية، وتسجيل (2) عدد اقتحام لمقر تلفزيون وطن برام الله، ومنزل الصحفي امير أبو عرام، كما تم تسجيل عدد (3) حذف المواد المصورة ومصادرة معدات.

وبشأن المضايقات والتعذيب داخل سجون الاحتلال، سجل التقرير(1) حالة منع الصحفي وهاج بن مفلح من لقاء محاميه

وفي قطاع غزة، سجل التقرير عدد(1) حالة تمثلت في استدعاء الصحفي هاني أبو رزق مراسل صحيفة الحياة الجديدة والتحقيق معه وتم الافراج عنه لاحقا.