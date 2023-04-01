ما الكمية المسموح بها من العصير يومياً في رمضان؟

يشرب الصائمون خلال الإفطار العديد من العصائر خفيفة لإعطاء أجسامهم طاقة بدلاً من التي تم فقدانها خلال ساعات الصيام.

وبحسب العديد من الخبراء في مجال الصحة، فإن تناول العصير بأنواعه كافة يرتبط بمشاكل صحية على المدى البعيد، فعصير الفاكهة أقل إشباعا من الفاكهة الكاملة، مما يزيد من خطر الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، لأنك حتى بعد شرب العصير ستبقى جائعا وتأكل.

نصائح لشرب العصائر في رمضان:

- اشرب الماء واجعله وسيلتك للترطيب.

- ابتعد عن المشروبات الغازية.

- تناول 3 ثمار من المشمش حتى تحصل على الألياف الغذائية، عوضا عن شرب كوب من عصير قمر الدين.

- تناول برتقالة بدلاً من شرب كوب من عصير البرتقال.

- قلل شرب العصير إلى كوب واحد يوميا أو أقل.

- استشر طبيبك قبل شرب العصير إذا كنت تعاني مرض السكري.