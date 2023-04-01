عضو لجنة المتابعة بالداخل المحتل :جلسة طارئة اليوم لبحث الرد على اغتيال الشهيد العصيبي في القدس

طالب الشيخ أسامة العقبي عضو لجنة التوجيه المنبثقة عن لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني المحتلة بعقد جلسة طارئة للجنة التوجيه المنبثقة عن لجنة المتابعة بحضور جميع الأطر السياسية للجنة المتابعة اليوم.

وقال الشيخ العقبي خلال تصريحات صحفية: إن الجلسة الطارئة ستبحث سبل الرد على إعدام ابننا الدكتور محمد خالد العصيبي بدم بارد في ساحات المسجد الأقصى المبارك، من قبل شرطة (بن غفير) اليمينية المتطرفة".

ويشار إلى أن شرطة الاحتلال أعدمت الليلة الماضية الشاب محمد خالد العصيبي من النقب بعد إطلاق النار عليه قرب باب السلسلة بالمسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر مقدسية: إن الشاب تدخل لحماية امرأة فلسطينية معتكفة بالمسجد الأقصى حاول جنود الاحتلال الاعتداء عليها، فتم إطلاق النار عليه، مما أدى لاستشهاده.