رهط وحوارة بالداخل المحتل يعلنان الإضراب الشامل وجلسة طارئة للجنة المتابعة لبحث سبل الرد

أعلنت بلدية رهط الإضراب الشامل، اليوم وغدا الأحد، والذي يشمل جهاز التربية والتعليم ما عدا التربية الخاصة، وأشارت البلدية في بيان صدر عنها إنه "كما وتدعم بلدية رهط قرارات مجلس حورة وسوف يتم تأجيل الفعاليات الترفيهية الرمضانية برهط ليومين (السبت والأحد) تماشيا مع قرارات مجلس حوره.

وأعلن مجلس حورة الحداد مدة يومين، اليوم السبت ويوم غد، في أعقاب جريمة الإعدام بدم بارد، وقال المجلس في بيان إن "ادعاءات الشرطة المفبركة، بأن المرحوم حاول خطف سلاح أحد أفرادها، هو محاولة لتبرير جريمتها، ويخالف كل شهادات المصلين".

اجتماع طارئ للمتابعة

ودعت لجنة المتابعة العليا، لاجتماع طارئ، اليوم الأحد، في أعقاب "الجريمة النكراء التي قام بها الاحتلال بإعدام ابننا الطبيب محمد خالد العصبي في القدس، ندعوكم إلى اجتماع طارئ للجنة المتابعة مع لجنة التوجيه والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب وذلك

اليوم السبت في الساعة الثانية ظهرا، في المكتبة العامة في قرية حورة في النقب".

وطالب الشيخ أسامة العقبي عضو لجنة التوجيه المنبثقة عن لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني المحتلة بعقد جلسة طارئة للجنة التوجيه المنبثقة عن لجنة المتابعة بحضور جميع الأطر السياسية للجنة المتابعة اليوم.

وقال الشيخ العقبي خلال تصريحات صحفية: إن الجلسة الطارئة ستبحث سبل الرد على إعدام ابننا الدكتور محمد خالد العصيبي بدم بارد في ساحات المسجد الأقصى المبارك، من قبل شرطة (بن غفير) اليمينية المتطرفة".

ويشار إلى أن شرطة الاحتلال أعدمت الليلة الماضية الشاب محمد خالد العصيبي من النقب بعد إطلاق النار عليه قرب باب السلسلة بالمسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر مقدسية: إن الشاب تدخل لحماية امرأة فلسطينية معتكفة بالمسجد الأقصى حاول جنود الاحتلال الاعتداء عليها، فتم إطلاق النار عليه، مما أدى لاستشهاده.