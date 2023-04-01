روسيا ترأس مجلس الأمن الدولي لشهر

اعتبارًا من اليوم السبت 1 أبريل ولمدة شهر، تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، حيث من المقرر المرجح أن تعقد اجتماعات بشأن المسألة الأوكرانية على أي حال.

ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال هذه الفترة "التعددية الفعالة" ومخاطر تصدير الأسلحة والتسوية الشرق الأوسطية، ومن المتوقع أن يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عددًا من الاجتماعات في مجلس الأمن.

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، بأنه لا توجد خطط حاليًا لعقد اجتماعات رسمية في مجلس الأمن حول أوكرانيا في أبريل. ومع ذلك، من المرجح أن تعقد اجتماعات بشأن المسألة الأوكرانية على أي حال.

ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 6 أبريل حول إجلاء الأطفال من منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

موسكو تعتزم إبلاغ المشاركين في الاجتماع بالإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من القصف الذي يشنه الجانب الأوكراني ومنع الجرائم الأخرى ضد الأطفال وكذلك إيوائهم في أماكن آمنة.