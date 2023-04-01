بالصور :الآلاف يصلون الفجر في المسجد الأقصى رغم تضييقات  الاحتلال

أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر اليوم السبت 1/4/2023 العاشر من رمضان في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين وتقييد حركة الوصول إلى المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت الليلة الماضية جريمة بشعة بعد ان اعدمت شاباً 26 عاماً بدم بارد إطلاق النار عليه أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى ، للتنغيص على المصلين الذي هبوا من كل مكان للصلاة في الجمعة الثانية لشهر رمضان .

وقالت مصادر مقدسية ان الشاب تدخل لحماية امرأة فلسطينية معتكفة بالمسجد الأقصى حاول جنود الاحتلال الاعتداء عليها، فتم إطلاق النار عليه ، مما أدى لاستشهاده.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت المعتكفين داخل المصلى القبلي، واعتدت على المرابطين والمرابطات فجر اليوم .

رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي هدفت إلى تقييد حركة الفلسطينيين المقدسيين والقادمين من الضفة والداخل المحتل تمكن ما يقرب من 250 ألف مُصل من أداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، فيما تمكن المئات من المصلين من البقاء في الأقصى بعد صلاة تراويح يوم أمس بهدف أداء عبادة الاعتكاف وهو ما لم يتمكن منه المصلون في الجمعة الأولى من رمضان.









