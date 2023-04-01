ثلاثة قتلى بعواصف تضرب وسط الولايات المتحدة

ضربت عواصف شديدة، أمس الجمعة، وسط الولايات المتحدة حيث أدت إحدى الزوابع إلى سقوط ثلاثة قتلى في ولاية أركنسو.

وأكدت السلطات المحلية لوكالة فرانس برس، مصرع ثلاثة أشخاص في مقاطعة بولاسكي حيث تقع عاصمة ولاية أركنسو ليتل روك حيث أصيبت بأضرار جسيمة نتيجة العواصف.

وبحسب وسائل الإعلام، لقي شخصان مصرعهما في أركنسو في بلدة وين الصغيرة، فيما أعلنت حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز في مؤتمر صحافي حالة الطوارئ ونشر مئة من أفراد الحرس الوطني.

وبدوره، قال فرانك سكوت رئيس بلدية ليتل روك للصحافيين :"إن نحو ثلاثين شخصا نقلوا إلى المستشفيات في المدينة".

ومن ناحيتها، قالت الصحافية لارا فارار لفرانس برس :"إنها صُدمت بالدمار في مدينتها في ليتل روك".

وأضافت فارار:" إن بعض المنازل دمرت بالكامل ونشرت صورا لبيوت مدمرة وجدران انهارت جزئيا وأشجار على الأرض".