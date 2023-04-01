هل طرأ تغير على أسعار صرف الدولار والعملات اليوم السبت 1-4-2023؟

شهدت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق الفلسطينية، اليوم السبت 1-4-2023، انخفاضاً طفيفاً على قيمتها، في أعقاب الارتفاع الذي شهدته أمس,

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التغييرات التي تتعلق بأسعار الدولار والعملات، حيث تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمستثمرين.

وجاءت أسعار صرف العملات في الأسواق اليوم السبت 1-4-2023، كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.59

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.07

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.90

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12