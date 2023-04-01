أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1-4-2023

يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في مصر، وهي من الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من الناس من التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل جديد وأي تغيير قد يطرأ على أسعار الذهب في مصر تبعاً للتغييرات في الأسواق العالمية.

وجاءت أسعار بيع مختلف عيارات الذهب في مصر اليوم السبت 1-4-2023، كما يلي:

عيار الذهب السعر بالجنيه

سعر جرام الذهب عيار 24: 2514 جنيهًا لسعر البيع.

سعر جرام الذهب عيار 18: 1886 جنيها لسعر البيع.

سعر جرام الذهب عيار 21: 2200 جنيهًا لسعر البيع.

سعر جرام الذهب عيار 12: 1271 جنيهًا لسعر البيع.