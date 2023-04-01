دعاء 10 رمضان 2023 – دعاء العاشر من رمضان 2023 ينتهي الثلث الأول من أيام الشهر المبارك ، بينما يعتبر هذا اليوم من الأيام المباركة في هذا الشهر الكريم ، ويأتي بعد تسعة أيام من بداية الشهر الكريم ، وفي هذا اليوم يواصل المسلمون بعباداتهم والتي يسعون من خلالها الى الاقتراب من الله تعالى والشكر والتقرب إليه.

ويبحث المسلمون باستمرار عن دعاء مستجاب بما في ذلك دعاء رمضان 10 2023 – دعاء العاشر من رمضان، حيث يعتبر اليوم الأخير من الثلث الأول من رمضان فرصة للمسلمين للتفكير في أفعالهم ، وتصويب حساباتهم مع الله ، وخططوا للأعمال الصالحة التي يمكنهم القيام بها خلال هذا الشهر الكريم. كما أن هذا اليوم فرصة للتصدق والتوبة والدعاء والاستغفار والتأمل في آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

دعاء اليوم العاشر من رمضان 2023

يرغب عدد كبير من المسلمين في الحصول على دعاء اليوم العاشر من رمضان 2023، وذلك لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أو إرسالها للأصدقاء والأحباء والعائلة ، وذلك على النحو التالي:

دعاء 10 رمضان- أدعية مستجابة

الدعاء من العبادات العظيمة التي يستحب تكرارها في شهر رمضان المبارك ، فهو وقت الرحمة والمغفرة والتوبة والتخلص من الذنوب ، ويمكن للمؤمن أن يدعو الله في هذا الشهر. بكثرة لأن الله تعالى وعد بقبول دعاء المؤمن في هذا الشهر المبارك.

ومن الأدعية التي تقال في شهر رمضان

1- “اللهم إنا نبلغ رمضان”. وهو دعاء بسيط معناه “اللهم بلغنا شهر رمضان”. وهي تدل على حب المؤمن لهذا الشهر والرغبة في بلوغه.

2- “اللهم اجعل رمضان شهرًا مباركًا لنا وللمسلمين”. وهي دعوة إلى الله تعالى أن يجعل هذا الشهر نعمة ومناسبة للتوبة والاستغفار والتقرب إليه.

3- “اللهم إني أعوذ بك من الهم ، والحزن ، والعجز ، والكسل ، والبخل ، والجبن ، وعبء الدين ، والتغلب على الرجال”.

- “اللهم إنك عفو وتحب العفو فاغفر لنا”. إنها دعوة إلى الله تعالى أن يغفر للمؤمنين ويغفر لهم. وهي من أشهر الأدعية في الشهر الفضيل.

5- “ربنا أعطنا خيرًا في الدنيا وخيرًا في الآخرة ، واحفظنا من عذاب النار”.