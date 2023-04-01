بالفيديو اصابة حرجة برصاص الاحتلال عند باب السلسلة في المسجد الأقصى

أفادت مصادر مقدسية مساء اليوم الجمعة بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه فلسطيني، بالقرب من باب السلسلة في المسجد الأقصى المبارك، مما أدى لإصابته بجروح وصفت بالحرجة.

وبحسب المصادر، فإن أحد الشبان يعتقد أنه من حراس المسجد الأقصى هو من أصيب لدى محاولته حماية فلسطينية حاول أفراد شرطة الاحتلال الاعتداء عليها عند باب السلسلة، ولم يكن هناك أي محاولة استيلاء على السلاح.

وأشارت المصادر الى أن ما حصل هو إعدام ميداني لشاب بدم بارد بهدف إرهاب المعتكفين وقمعهم ومنعهم من التواجد، لافتة الى أن الرواية الصهيونية هي من تتحدث عن محاولة اختطاف سلاح جندي لتبرير الحدث

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أغلقت البلدة القديمة بالكامل، بعد إطلاقها النار على أحد الشبان بالمسجد الأقصى المبارك.

كما أشارت المصادر الى أن هناك انتشاراً مكثفاً لجنود الاحتلال في مكان إطلاقها النار على أحد الشبان بشكل مباشر، بالمسجد الأقصى المبارك عند باب السلسلة.