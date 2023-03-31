وسائل اعلام أمريكية: محاكمة دونالد ترامب تبدأ الثلاثاء المقبل

أفادت تقاير إعلامية أمريكية بأنه من المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء المقبل.

وقال فريق الدفاع عن ترامب إن الرئيس السابق لن يمثل أمام المحكمة مقيد اليدين.

ولم يُعلن حتى الآن عن تهم محددة موجهة لترامب، لكن يُعتقد بأن المزاعم تتعلق بـ "رشوة مالية مقابل الصمت" دفعها الرئيس السابق لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016.

ووفقا للقانون الأمريكي، فإن "شراء الصمت" يكون عبر دفع المال لشخص ما مقابل الاحتفاظ بسرية معلومات قد تسيء إلى شخص ما. ويُزعم أن الرئيس السابق دفع أموالا لشراء صمت دانيلز.

ويحظر القانون مثل هذه المدفوعات، ولكن المدعين يحاولون إثبات أن ترامب زوّر السجلات التجارية لدفعها، مما يشكل جنحة في نيويورك.

ويعدّ ترامب أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه مثل هذه الاتهامات الجنائية.

وقال جوزيف تاكوبينا، محامي ترامب، إن فريق الدفاع عن موكّله لم يعرف شيئا عن الاتهام الموجه إليه قبل مساء أمس الخميس.

وأوضح تاكوبينا لشبكة سي بي إس أن فريق ترامب لم يطّلع للآن على لائحة الاتهام المختومة، مضيفا أنه إنما يستقي معلوماته من تقارير إعلامية.

وتابع تاكوبينا بالقول إنهم في فريق ترامب لا يعرفون ما هو الاتهام الموجه لموكلهم.

ولدى سؤاله عما يقوله ترامب بشأن الاتهامات، قال تاكوبينا: "حسنا، إنه غير قلق على الإطلاق. أعني أنه مستاء وغاضب. إنه يتعرض لاضطهاد سياسي، هذا واضح لكثيرين، ليس فقط لمن في اليمين ولكن أيضا للذين في اليسار".