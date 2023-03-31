الجهاد الإسلامي: الحشود الكبيرة في الأقصى اليوم تدلل على مكانة الأقصى وارتباط المسلمين به

أشاد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي بالحشود الكبيرة من المواطنين في المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن هذه الحشود تدلل على مكانة الأقصى وارتباط المسلمين به، فهو مسجدنا ومسرى نبينا ومهوى أفئدتنا.

و أوضح سلمي أن مئات الآلاف التي أدت صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات المنع والتضييق والحصار الذي يفرضه الاحتلال ، هي بمثابة رسالة تحدي فلسطيني وتصميم على الرباط في الأقصى وشد الرحال إليه رغم كل العقبات والمؤامرات .

و لفت الى أن هتافات الجماهير في الأقصى وتكبيراتها تأكيد على التفاف شعبنا حول المقاومة واعتزازه بقيادتها ورجالها الاوفياء .

و دعا سلمي جماهير شعبنا للاستمرار في شد الرحال للأقصى والرباط والاعتكاف في مصلياته وقبابه وساحاته .