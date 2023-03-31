الخارجية: زحف المواطنين نحو الأقصى رغم الإجراءات فشل للاحتلال

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن زحف المواطنين للصلاة بالمسجد الأقصى المبارك، دليل على تمسكهم بعاصمة دولتهم، وفشل سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية لفصل القدس عن محيطها وهويتها الفلسطينية.

وأدانت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، الإجراءات العسكرية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، للحد من دخول المواطنين للصلاة في المسجد الاقصى المبارك، معتبرة أنها عقوباته جماعية تهدف لقطع علاقة المواطنين بمدينتهم المقدسة بعكس ادعاءاته.

وحسب أوقاف القدس، فقد أدى نحو ربع مليون فلسطيني الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات التي يضعها الاحتلال.