التعرف على جثمان شهيد لقمة العيش باليونان

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، انها تتابع حالة فقدان الشاب أيمن حسن إبراهيم أبو عابد الذي فقدت أثارة بتاريخ 2023/01/21 أثناء محاولته للهجرة إلى أوروبا عبر اليونان عن طريق البحر.

واكد القائم بأعمال السفارة يوسف درخم، أنه وبعد الإتصالات الحثيثة مع سلطات الاختصاص اليونانية تم هذا اليوم التأكد بأن الجثمان الذي تم العثور عليه في بحر إيجه قرب سواحل جزيرة كو اليونانية يعود إلى الفقيد المرحوم أيمن أبو عابد من مدينة بني سهيلا شرق خان يونس حيث تم التعرف على الجثمان من خلال مطابقة عينات الحمض النووي.

وأضاف السفير الديك ان السفارة الفلسطينية في اليونان تتواصل مع عائلة الفقيد لإتمام الاجراءات اللازمة.