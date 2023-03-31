ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة ليحقق مكاسب كبيرة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا، اليوم الجمعة، متجهةً لتسجيل أفضل أداء شهري منذ تموز/يوليو 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي، إلى توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي، مؤقتاً عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذباً.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1981.59 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1982.00 دولار.

كما يتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي، بارتفاع 8.6 % حتى اللحظة، فيما يتجه الدولار لتكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي، مما يجعل الذهب أرخص ثمنا للمشترين في الخارج.

وتخطى الذهب مستوى 2000 دولار، بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أميركيين في وقت سابق من الشهر، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف رفع أسعار الفائدة لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي.

لكن الأسعار تراجعت بعد فترة وجيزة بسبب تدخل السلطات بإجراءات للإنقاذ.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في تيستي لايف إيليا سبيفاك، "هناك تكهنات بأن الأزمة المصرفية ربما لم تنته بعد، لكن المشكلات ليست ظاهرة أو مؤثرة على الأسواق في الوقت الحالي... لذلك فإن الذهب متماسك بين 1930 و2000 دولار".

وأضاف سبيفاك أن الذهب يواجه مخاطر هبوط لأن السوق تتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يوقف رفع الفائدة مؤقتاً، وهو ما يتعارض مع ما يقوله المركزي الأمريكي وقد يتعارض مع البيانات القادمة.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.87 دولار للأوقية، واستقر البلاتين أيضاً عند 986.12 دولار، بينما نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1457.39 دولار.