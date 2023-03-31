ماذا قال مبتكر الهاتف الخلوي عن الهواتف الحديثة بعد 50 عامًا

قال مخترع الهاتف النقال مارتن كوبر الأمريكي، بأن هذه الأجهزة التي ابتكرها باتت تطرح مشكلة تتمثل في أن الناس يمضون الكثير من الوقت في استخدامها.

وأضاف كوبر الذي اخترع الهاتف قبل 50 عامًا؛ إن القدرات الكامنة للهواتف المحمولة غير محدودة، ويمكن أن تساعد يوما في القضاء على الأمراض، لكنه يرى أن الناس أصبحوا ربما مدمنين عليها نوعا ما.

وتابع: "تصدمني رؤية الناس يعبرون الشارع وينظرون إلى هواتفهم المحمولة. لقد فقدوا عقولهم". ويضيف مازحا: "عندما تدهس السيارات بعض الأشخاص، سيفهمون ذلك".

ويقول: "لن أتمكن أبداً من معرفة كيفية استخدام الهاتف المحمول بالطريقة التي يستخدمه بها أحفادي وأبناء أحفادي".

والهاتف الخليوي الذي يحمله مارتن كوبر ويستخدمه بالدرجة الأولى لإجراء المكالمات، لا يمتّ بصلة إلى تلك الكتلة الثقيلة من الأسلاك والدوائر الإلكترونية التي استخدمها لإجراء أول مكالمة من هاتف جوّال في التاريخ في 3 نيسان/أبريل 1973.

كان كوبر يومها يرأس فريقا من المصممين والمهندسين من شركة "موتورولا"، التي استثمرت ملايين الدولارات لمحاولة التقدّم على شركة "بل سيستم" الأمريكي العملاقة للاتصالات في تصميم أول نظام هاتف محمول.