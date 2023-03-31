مصرع 35 شخصاً في الهند إثر سقوطهم في بئر

لقى 35 شخصاً مصرعهم في الهند، اليوم الجمعة، إثر سقوط العشرات داخل بئر معبد هندوسي في ولاية ماديا براديش.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين محليين :"إنه تم العثور على 35 جثة داخل بئر في معبد هندوسي بوسط الهند، بعد سقوط عشرات الأشخاص في المياه عندما انهار غطاء البئر بفعل سقوط لوح خرساني فوقه".

وأظهر مقطع فيديو انهيار المعبد الواقع في مدينة إندور بولاية ماديا براديش، أمس؛ مما نتج عنه حالة من الفوضى، شهدت اندفاع عشرات الأشخاص باتجاه مخارج المعبد.

ووخلال عمليات الإنقاذ، استخدم قرابة 140 من رجال الإنقاذ، الحبال والسلالم لسحب الجثث من البئر.

وبدوره، أوضح مفوض الشرطة، ماكراند ديوسكار، أن عشرات الأشخاص سقطوا في المياه عندما انهار اللوح الخرساني فوق البئر، مشيرا إلى أن الكثيرين غطتهم الأنقاض.