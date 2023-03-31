الأسير عبد الفتاح شلبي يدخل عامه الـ 21 في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الجمعة 31-3-2023، أن الأسير المجاهد عبد الفتاح كامل عبد الفتاح شلبي (50 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة أنهى عشرين عامًا على التوالي في الأسر ودخل عامه الحادي والعشرين والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت "مهجة القدس" أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير شلبي بتاريخ 31/03/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي (21) عامًا؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير عبد الفتاح الشلبي ولد بتاريخ 16/07/1973م؛ وهو متزوج وأب لثلاثة من الأبناء؛ ويقبع حاليًا في سجن "النقب الصحراوي".