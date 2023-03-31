الاحتجاجات في "إسرائيل" تكشف حجم الطبقية بالجيش

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال، أظهرت إشكالية وحجم الطبقية والطائفية داخل هذه القوات الصهيونية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "إنه أثارت الاحتجاجات ضد خطة حكومة "نتنياهو" لإضعاف جهاز القضاء مواجهات طبقية داخل "قوات الاحتياط" في الجيش الصهيوني".

وأضافت الصحيفة العبرية: "أن ذلك تجلى بأن الضباط والجنود من المدن الغنية يخدمون في الوحدة التكنولوجية "8200" التابعة لـ"شعبة الاستخبارات"، مقابل الضباط والجنود من المدن والبلدات خارج وسط الكيان إلى جانب "نظام المحسوبيات" في الجيش".

وتابعت :"قضية التكتل الاجتماعي الآخذ بالتفتت "في الجيش" كانت في مقدمة اهتمامات رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، هيرتسي هليفي، منذ توليه المنصب في بداية العام الجاري.

وبدوره، كرر رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني هاليفي واصفاً هذا الأمر بأنه "تهديد أكبر من التهديدات الخارجية".

وأشارت الصحيفة، إلى هاليفي لم يتخيل أن الجيش سيصل إلى الأزمة الحالية "غير المسبوقة" على إثر "الانقلاب القضائي".

ولفتت إلى هاليفي عقد، الأسبوع الحالي، محادثات مع طيارين حربيين نظاميين وفي الاحتياط يقودون أسراب طائرات في إطار مواجهة إعلان قسم منهم عن تجميد خدمتهم في الاحتياط احتجاجا على "الخطة القضائية".

وبحسب الصحيفة العبرية، طُرحت خلال هذه المحادثات أسئلة على هاليفي حول سبب عدم تعامله بشدة مع المحتجين.

وأجاب هاليفي :"لو أني عاقبت عشرة طيارين لواجهت احتجاجات 400 آخرين، وينبغي التعامل مع هذا الحدث بحكمة وحساسية".

ومن ناحيتها، قالت مصادر مطلعة على هذه المحادثات: "إن هاليفي أدرك شدة الاحتجاجات في صفوف الاحتياط متأخرا".