وسط وضع صحي حرج.. الأسير القيادي خضر عدنان يواصل إضرابه

يواصل الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة، 31/3/2023 ، إضرابه عن الطعام لليوم الـ"55" على التوالي، وسط وضع صحي حرج.

وأكدت زوجة الأسير خضر عدنان، رندة موسى، أمس الخميس، أن الوضع الصحي للقيادي الشيخ عدنان، حرج جدًا، نتيجة استمرار اضرابه المفتوح عن الطعام الذي بلغ ذروته، لليوم الـ55 على التوالي، رفضًا لاعتقاله التعسفي من سلطة الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت موسى، في مؤتمر صحفي: إن "الشيخ تعرض للإغماء يوم أمس اثناء زيارة المحامية له داخل سجن "عوفر"، وهو غير قادر على الحركة والمشي ونطق الكلام، وجرى نقله إلى مستشفى "كابلان"، وتم اعادته إلى مستشفى "الرملة"، وهو الآن داخل غرفة مستقلة محاطة بالكاميرات من جميع الجهات، و يتم الدخول عليه كل نصف ساعة للتأكد أن كان حياً أو ميتاً".

وأضافت تم عقد جلسة استئناف للشيخ خضر بعد احضاره داخل المحكمة في عوفر، وتحدث خلالها عن ظروف الاعتقال الصعبة وعن التنكيل به، مشيرةً إلى أن المحكمة اجبرته على المشي لمسافة تزيد عن كيلو ورفضت احضار كرسي متحرك له، علمًا أنه لا يستطيع الوقوف على قدميه جراء الاضراب.

انتهت جلسة محاكمة الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، مساء اليوم الخميس 30-3-2023، دون إصدار قرار بالاستئناف المقدم من محاميه.

وقالت مؤسسة مهجة القدس: "إنه من المتوقع إصدار القرار بحق الشيخ عدنان خلال الأسبوع القادم، بالرغم من تدهور حالته الصحية".

ولفتت إلى أن الشيخ خضر عدنان لا يعترف بالتهم الملفقة والموجهة بحقه ويؤكد أن مطلبه هو الحرية.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني، اعتقلت الشيخ خضر عدنان فجر الأحد 05/02/2023م الساعة 02:30 ليلًا بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله، وأعلن عن إضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله من منزله، رفضًا لاعتقاله التعسفي.